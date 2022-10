Luchse gleich zweimal gegen Tabellennachbarn

Jetzt teilen:

LAUTERBACH - Nach dem vergangenen, spielfreien Wochenende stehen für die Lauterbacher Luchse am Wochenende zwei Spiele im Spielplan der Eishockey-Regionalliga West. Am Freitag steht für die Lauterbacher die lange Reise zum Neusser EV (Beginn 20 Uhr) an, ehe am Sonntag die Eisadler Dortmund zu Gast im heimischen Luchsbau (18 Uhr) sind.

Mit Hilgenberg und Schwab

"Eigentlich möchte man als Team solche spielfreien Wochenenden nicht haben, da man aus dem Rhythmus kommt. Aus personeller Sicht hat uns dies aber gutgetan, da wir in der letzten Woche so viele Ausfälle hatten, dass uns ein Spiel am Wochenende wirklich schwergefallen wäre", resümierte Trainer Dennis Maschke. Umso erfreulicher ist es, dass sich vor dem Doppelspielwochenende fast alle Spieler fit gemeldet haben. Kapitän Niels Hilgenberg und Topstürmer Tobias Schwab können also wieder in das Spielgeschehen eingreifen und zeigten sich im Training mit dem Rest der Mannschaft hungrig auf die beiden kommenden Spiele.

Am Freitag treten die Lauterbacher Luchse zunächst die weite Reise nach Neuss an, wo sie um 20 Uhr auf den Neusser EV treffen werden. Die Mannschaft aus Neuss belegt aktuell den vierten Platz, punktgleich mit den Lauterbacher Luchsen. Allerdings hat Neuss bereits ein Spiel mehr absolviert. Für Neuss ist das erklärte Saisonziel das Erreichen des Halbfinales der Playoffs. Personell stehen dem Neusser Trainer Sebastian Geisler, neben seinem eigenen Kader mit dem ehemaligen Luchsespieler Nikolai Varianov, auch Spieler des Kooperationspartners aus Duisburg zur Verfügung.

Am Sonntag können sich die Lauterbacher Eishockeyfans dann wieder auf ein Heimspiel freuen. Um 18 Uhr treffen die Lauterbacher Luchse auf die Eisadler aus Dortmund. Dortmund befindet sich aktuell mit einem Punkt Vorsprung auf den dritten Platz der Regionalligatabelle. Zwei Siege am Wochenende könnten die Lauterbacher somit in der Tabelle an die Favoriten aus Neuwied und Ratingen heranbringen.

Die Luchse hatten in der laufenden Saison bereits eine Begegnung gegen die Eisadler, die sie knapp und in einem kämpferischen Spiel mit einem 3:2-Auswärtssieg für sich entscheiden konnten. Allerdings werden die Dortmunder mit viel Selbstbewusstsein in die kommende Partie gehen, hat man im letzten Spiel die Favoriten aus Neuwied mit 2:1 in der Overtime geschlagen. Die Lauterbacher Fans können sich also auf ein spannendes und enges Eishockeyspiel freuen.