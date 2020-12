Magenta-Sport-Cup: Adler Mannheim wollen Final-Ticket buchen

Jetzt teilen:

MANNHEIM - (kar/mar). Einem geschenkten Gaul schauen auch die Adler Mannheim nicht ins Maul. Obwohl zwei von sechs Vorrundenspiele ausgefallen sind, steht der Eishockey-Bundesligist im Halbfinale des Magenta-Sport-Cups, tritt an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) bei den Fishtown Pinguins Bremerhaven an. Die haben die Gruppenphase mit sechs Siegen aus sechs Spielen abgeschlossen. Allerdings: Der Vorjahres-Tabellensechste Bremerhaven ist so etwas wie ein Lieblingsgegner der Adler, die von 17 Vergleichen 14 zu ihren Gunsten entschieden, allein alle vier in der Vorsaison.

Mannheims Co-Trainer Mike Pellegrims lässt sich von dieser Statistik nicht blenden. „Bremerhaven hat sich im Vergleich zur Vorsaison nochmlas verbessert, ist läuferisch gut, spielt schnelles Eishockey. Sie finden derzeit immer Mittel und Wege, die Spiele zu ihren Gunsten zu entscheiden“, beschreibt Pellegrims die Vorzüge des Gastgebers.

Routinier Cody Lampl, einst auch für Bremerhaven auf dem Eis, erwartet eine intensive und umkämpfte Partie. „Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es das Turnier zu gewinnen gilt. Inzwischen haben sich die Teams mehr und mehr gefunden, die Spielgeschwindigkeit steigt damit automatisch“, sagt der Vierunddreißigjährige, der in den vier Vorrundenspielen (zwei Siege, zwei Niederlagen) im Angriff aushalf. Mit nach Bremerhaven werden die Jungadler Lukas Ribarik und Simon Thiel reisen, da Tim Stützle und Florian Elias bei der U 20-WM-Vorbereitung in Füssen sind und Andrew Desjardins mit einer Beinverletzung ausfällt.

Die Adler haben wegen der coronabedingten Absagen seit zwei Wochen keine Partie mehr bestritten – ein Vorgeschmack auf die DEL-Saison, die am 19. Dezember mit dem Heimspiel gegen Nürnberg beginnen soll? „Das wird wohl auch in der Liga so laufen. Es wird Zeiten geben, in denen wir sehr viele Partien binnen weniger Tage haben und dann wiederum längere Pausen“, befürchtet Adler-Trainer Pavel Gross.

Aber auch nach den Spielabsagen beim Testturnier hält Bremerhavens Team-Manager Alfred Prey das Konzept für den Saisonstart der DEL für richtig und pflichtet Pavel Gross bei: „Es wird mit Sicherheit die eine oder andere Verlegung geben. Aber weil ich von Haus aus ein positiver Mensch bin, glaube ich, dass wir die Saison normal durchspielen werden“, sagt Prey.

Auch der Sportliche Leiter der Schwenninger Wild Wings, Christof Kreutzer, sagte, er habe „null Zweifel“, dass die Entscheidung für den Saisonstart richtig war. „Das Schlechteste wäre, eine Katastrophe wäre, wenn wir kein Eishockey spielen, das steht außer Frage“, so Kreutzer. „Selbst wenn wirklich Spiele ausfallen sollten, halte ich es immer noch für richtig, dass wir in die Saison starten.“ Die Schwenninger Wild Wings und die Eisbären Berlin mussten sich aufgrund positiver Corona-Fälle vorzeitig vom Testturnier zurückziehen.