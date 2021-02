Mehr Power dank Taylor Leier

Jetzt teilen:

MANNHEIM - (bore). Taylor Leier gab am Dienstagabend sein Debüt beim DEL-Süd-Tabellenführer Adler Mannheim. Der Kanadier aus Saskatoon, der am Montag (15.) seinen 27. Geburtstag feiert, will sich nun selbst beschenken, peilt beim Spiel am Freitag (20.30 Uhr ) bei den München Red Bulls sein erstes Tor für die Kurpfälzer Eishockey-Cracks an.

Leier war – wie berichtet – erst vor einer Woche vom tschechischen Erstligisten HC Ocelari Trinec verpflichtet worden. Der 1,79 Meter große Flügelspieler musste allerdings nach seiner Ankunft erst noch in Corona-Quarantäne. Die zwei Tests auf den Virus fielen negativ aus. In Schwenningen spielte Leier erstmals mit seinen neuen Teamkollegen zusammen – und das nicht schlecht. Leier gelang sogar eine Torvorlage.

Für Trainer Pavel Gross dürfte Leier eine weitere Waffe sein, um der Konkurrenz das Fürchten zu lehren. Und natürlich erst einmal ein wichtiger Ersatz für die verletzten Angreifer Brendan Shinnimin und Tommy Huhtala.

Nun wartet an diesem Freitag der Tabellendritte ERC Red Bull München auf Leier und die Adler. Und die Bayern sind heiß, denn sie verloren beide bisherigen Aufeinandertreffen in dieser Saison. Beide Partien waren wahre Eishockey-Spektakel. Angesichts der Offensivstärke beider Mannschaften ist es gut möglich, dass es auch am Freitag wieder so kommt.