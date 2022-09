Na also, es geht doch: Adler Mannheim feiern ersten Sieg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Es ist vollbracht: Die Mannheimer Adler haben im vierten Spielen ersten Sieg in dieser DEL-Saison eingefahren. Das Team von Trainer Bill Stewart gewann am Sonntagabend gegen die Bietigheim Steelers mit 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

„Wir wollten nicht mit drei echten Niederlagen in die Saison starten“, sagte Adler-Angreifer Jordan Szwarz nach dem ersten Erfolg der Kurpfälzer und betonte: „Wichtig war, dass wir einen guten Start gehabt haben, und es ist uns gelungen, das erste Tor zu erzielen. Danach hatten wir das Momentum auf unserer Seite.“ Die Adler verbesserten sich mit dem Sieg über das Schlusslicht auf Platz zwölf in der Tabelle.

Die Mannheimer machten von Beginn an viel Druck. Nach elf Minuten gelang Tim Wohlgemuth die überfällige Führung; Szwarz erhöhte auf 2:0 (22.). Doch Michael Keränen nutzte die erste gute Chance der Steelers zum 1:2 (25.). Bietigheim agierte in der Folge auf Augenhöhe; Felix Brückmann im Adler-Tor hatte einiges zu tun. Markus Eisenschmids Treffer zum 3:1 (36.) gab den Mannheimern Luft. Doch nur 60 Sekunden später gelang Chris Wilkie das 2:3. Das abschließenden Drittel eröffnete Tyler Gaudet mit dem 4:2 (41.) für die Adler, die in der Folge in der Verteidigung stark standen.

Bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) geht es für die Adler mit dem Heimspiel gegen die Straubing Tigers weizter.

Tore: 1:0 Wohlgemuth (11:36), 2:0 Szwarz (21:18), 2:1 Keränen (24:43), 3:1 Eisenschmid (35:22), 3:2 Wilkie (36:46), 4:2 Gaudet (40:17). – Schiedsrichter: Ansons/Kopitz (Lettland/Berlin). – Zuschauer: 7550. – Strafminuten: 4:4.