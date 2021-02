Neuer Angreifer für die Adler Mannheim

Die Adler Mannheim haben mit Taylor Leier einen weiteren Angreifer unter Vertrag genommen. (Foto: Adler Mannheim)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MANNHEIM - (bore). Nach einer Woche Spielpause in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) treten die Mannheimer Adler an diesem Donnerstag, 20.30 Uhr, bei den Augsburg Panthern an. Beim Tabellenführer der Südgruppe kommen wohl wieder Spieler in den Kader zurück, die zuletzt verletzt fehlten. Und die Adler haben noch einen Stürmer verpflichtet.

Vor drei Wochen hatte Matthias Plachta seinen großen Auftritt. Der Adler-Angreifer erzielte beim 4:3-Sieg der Mannheimer bei den Augsburgern den Siegtreffer in der Verlängerung. Doch zwei Tage später wurde der Nationalspieler beim 1:3 gegen Schwenningen böse in die Bande gecheckt. Plachta kam ins Krankenhaus und fehlte fünf Spiele. Nun hat der gebürtige Freiburger wieder mittrainiert. „Wir schauen mal, ob es schon reicht“, erklärt Trainer Pavel Gross. Auch Sinan Akdag stand zuletzt wieder auf dem Eis, auch er könnte zurückkommen.

Sein Debüt bei den Adlern nach überstandener Corona-Krankheit gab der Kanadier Craig Schira, machte beim beim 6:3-Erfolg in München eine gute Figur. „In meinem ersten Spiel habe ich versucht, nicht zu viel zu machen und mein Spiel einfach zu halten“ sagte der 32 Jahre alte Verteidiger: „Die DEL kenne ich noch nicht so gut.“

Unterdessen haben die Adler mit Taylor Leier noch einen Angreifer unter Vertrag genommen. Der Kanadier lief zuletzt für HC Ocelári Trinec in der tschechischen Extraliga auf und hat in Mannheim einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit unterzeichnet.​ Leier bringt NHL-Erfahrung mit, er stand 2017 bis 2018 im Aufgebot der Philaldelphia Flyers. Der Durchbruch gelang ihm aber nicht.

„Taylor ist sowohl als Center als auch als Flügelstürmer einsetzbar, kann zudem in Über- und Unterzahl spielen“, sagt Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Mannheims Gegner Augsburg belegt aktuell den sechsten Tabellenplatz, kassierte am Montag eine 0:4-Niederlage in Schwenningen. Zweimal haben die Adler schon gegen die Panther in dieser Saison gespielt, gingen beide Male als Sieger vom Eis. Nach dem 4:3 in Augsburg gewann das Team zu Hause mit 2:1, sind so auch diesmal Favorit.