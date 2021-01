NHL-Star Draisaitl: WM-Teilnahme kein Automatismus

Leon Draisaitl spielt in der NHL für die Edmonton Oilers. Foto: Brian Mcwalters/CSM via ZUMA Wire/dpa (Bild: dpa) (Foto: Brian Mcwalters/CSM via ZUMA Wire/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Edmonton - Auch bei einem frühen Aus der Edmonton Oilers in der NHL würde Eishockey-Star Leon Draisaitl nicht automatisch an der Weltmeisterschaft teilnehmen.

«Da habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken zu gemacht, und mein Fokus liegt jetzt erst mal klar auf der NHL-Saison. Dann werden wir schauen, was passiert. Da kann ich jetzt leider noch nichts zu sagen», sagte der 25 Jahre alte Angreifer aus Köln der Deutschen Presse-Agentur.

Draisaitl spielt in der NHL für die Edmonton Oilers. Die Playoffs in der stärksten Eishockey-Liga der Welt beginnen am 11. Mai. Sollten die Oilers die Qualifikation verpassen oder früh ausscheiden, hätte er theoretisch Zeit für die Weltmeisterschaft, die am 21. Mai beginnt. Die Spielzeit in der nordamerikanischen Profi-Liga läuft seit vergangenem Mittwoch.

© dpa-infocom, dpa:210117-99-56445/2