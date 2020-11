Punktverlust für die Löwen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Die Frankfurter Löwen haben einen wichtigen Punkt im Heimspiel gegen die Freiburger Wölfe liegen gelassen. In der vorgezogenen Eishockey-Partie - beide Mannschaften nutzten den Ausfall der jeweiligen Gegner (wegen Corona-Problemen) aus und vereinbarten kurzfristig dieses Duell in der DEL2 - siegten die Frankfurter zwar mit 5:4 nach Penaltyschießen und sicherten sich damit zwei Punkte, während die Breisgauer einen Zähler mit nach Hause nahmen. Aber da die Löwen bis zehn Minuten vor Schluss mit 4:2 führten, war dies eher als Punktverlust anzusehen.

Die Gäste kamen im Schlussspurt gegen die unaufmerksame Frankfurter Defensive noch zum glücklichen 4:4-Ausgleich nach normaler Spielzeit. Da auch die Verlängerung torlos blieb, musste das Penaltyschießen entscheiden. Auch dort ging es noch einmal in die Verlängerung, da es keinen Sieger nach jeweils drei Schützen auf beiden Seiten gab. Erst dem zum Glück nach langer Verletzungspause zurückgekehrten Mitchell gelang beim fünften Schussversuch der Lions der 5:4-Siegtreffer für die Gastgeber.

In der Tabelle schoben sich die Frankfurter auf den sechsten Rang vor, mit nunmehr zwölf Punkten. Freiburg behielt seinen knappen Vorsprung gegenüber dem Konkurrenten aus der Mainmetropole mit 16 Punkten und dem überraschend guten dritten Platz. An der Tabellenspitze bleiben die Kassel Huskies punktgleich mit Meister Ravensburg mit ebenfalls 16 Punkten. Sensationell auf Rang vier liegt der EC Bad Nauheim, einen Punkt vor den Löwen. Am Wochenende spielen die Frankfurter - immer vorausgesetzt, es gibt keine weiteren Absagen durch Corona-Zwischenfälle - am Freitag (19.30 Uhr) gegen den EC Bad Tölz und müssen am Sonntag (18.30 Uhr) zum Hessenderby beim EC Bad Nauheim antreten.