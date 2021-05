Jetzt teilen:

FRANKFURT - Marko Raita verlässt die Löwen Frankfurt. Seit 2018/2019 stand Raita als Assistant Coach hinter der Löwen-Bande, nun steht für den Finnen der nächste Karriereschritt an. Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier sagte: "Marko möchte sich einer Herausforderung als Head Coach stellen, um den nächsten Schritt in seiner Karriere als Trainer zu machen. Wir bedanken uns bei ihm für die letzten drei Jahre, in denen er sehr gute Arbeit geleistet hat und ein wichtiger Teil unseres Konzepts war. Wir wünschen Marko alles Gute bei seiner neuen Aufgabe."