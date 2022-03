Rusan Iskhakov beendet kleines Ergebnistief der Adler

Für Adler-Angreifer Lean Bergman ist die Saison beendet: Herzmuskelentzündung. (Foto: AS Sportfoto/Sörli Binder)

MANNHEIM - Die Mannheimer Adler haben ihr kleines Ergebnistief beendet. Das Team von Trainer Pavel Gross gewann am Mittwochabend in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) bei den Nürnberg Ice Tigers 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Eine Verschnaufpause gibt es für die Mannheimer aber nicht. Am Freitag empfangen sie um 19.30 Uhr die Bietigheim Steelers.

„Es war wieder ein enges Spiel gegen Nürnberg wie schon vor drei Wochen. Auch dieses Mal hat ein kleiner Fehler zu unserem Gegentreffer geführt. Nach den zwei Niederlagen zuletzt sind wir aber froh, dass wir wieder einen Weg gefunden haben, um zu gewinnen“, sagte Gross.

Die Mannheimer zeigten eine insgesamt ansprechende Leistung. 38 Mal schossen die Adler auf das Tor – Saisonrekord. Zweimal Andrew Desjardins, Markus Hännikäinen und Sinan Akdag vergaben im ersten Drittel gute Gelegenheiten. Im Mittelabschnitt hatte Nürnberg die besseren Chancen. Adler-Torhüter Felix Brückmann verhinderte aber mehrfach einen Rückstand. Auf der anderen Seite erzielte Nigel Dawes das 1:0 (36.) für die Mannheimer, die zu Beginn des dritten Drittels Pech hatten, als Joonas Lehtivuori den Pfosten traf (42.). Zehn Minuten vor Schluss kam Nürnberg zum etwas überraschenden Ausgleich durch Daniel Schmölz. Die Partie ging in die Verlängerung. Dort gelang Ruslan Iskhakov nach nur 27 Sekunden der Siegtreffer für die Adler. „Wir haben die Herausforderung angenommen, konnten nach den Niederlagen wieder gewinnen und wollen die letzten acht Hauptrundenpartien genauso bestreiten“, sagte der Siegtorschütze.

Für das Heimspiel gegen den Tabellenzehnten Bietigheim muss Gross aber wieder auf Angreifer Jason Bast verzichten, der wegen einer Fußverletzung vier bis sechs Wochen ausfällt. Eine weitere schlechte Nachricht für die Adler: Angreifer Lean Bergman, der gerade eine Beinverletzung auskuriert, hat sich eine Herzmuskelentzündung zugezogen. Die Saison ist für den 23-Jährigen somit vorbei. „Diese Diagnose ist ein großer Schock. Lean wollte in den Playoffs wieder angreifen“, klagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Tore: 0:1 Dawes (35:18), 1:1 Schmölz (49:07), 1:2 Iskhakov (60:27). – Schiedsrichter: Kopitz/Rekucki (Iserlohn/USA). – Zuschauer: 2433. – Strafminuten: 10:8. – Beste Spieler: Schmölz, Trentl/Dawes, Akdag.