Ryon Moser wird ein Löwe

FRANKFURT - Sommerpause für Fans und Spieler, aber viel Arbeit für Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier und das Geschäftsstellen-Team: Neben der Zusammenstellung des Kaders, die derzeit auf Hochtouren läuft, planen die Löwen ebenfalls die Vorbereitungsspiele für die DEL2-Spielzeit 2021/22.

Mit dabei wird dann der Deutsch-Kanadier Ryon Moser sein, denn der 29-jährige Stürmer wechselt von den Kassel Huskies an den Main. Sportdirektor Franz-David Fritzmeier sagt: "Wir freuen uns sehr, dass sich mit Ryon ein sehr variabler Spieler, der sowohl Außen- als auch Mittelstürmer spielen kann, entschieden hat, zu uns zu kommen. Ryon hat sich nach seinem schon sehr guten Start seiner Profikarriere in Freiburg in den letzten beiden Jahren in Kassel sehr gut weiterentwickelt und sowohl sein starkes Offensivpotential als auch seine sehr guten Allroundqualitäten gezeigt."

Moser war der zweitbeste Scorer im Team der Huskies und erzielte in 59 Spielen 65 Punkte (19 Tore / 46 Assists). Der in Alliston, Kanada, geborene Moser verfügt über 162 Spiele DEL2-Erfahrung. 2018/2019 waren die Wölfe aus Freiburg die erste europäische Station für den 1,83 Meter großen Stürmer - zuvor spielte er an der Universität in Lethbridge in Kanada sowie in der nordamerikanischen Juniorenliga WHL.

Das Testprogramm des Löwen-Rudels startet mit einer Begegnung gegen den dänischen Top-Club, die Aalborg Pirates. Weitere Gegner sind die Bietigheim Steelers (DEL), die Tilburg Trappers (OL), der EHC Freiburg, die Dresdner Eislöwen und die Tölzer Löwen. Zum Heimauftakt in der Frankfurter Eissporthalle erwarten die Löwen den DEL2-Ligakonkurrenten EV Landshut.

Mitte August werden die Spieler in Frankfurt zusammenkommen, denn dann starten die obligatorischen medizinischen Checks für das Team von Head-Coach Bo Subr. Das Rudel wird erstmals in der Kabine zusammentreffen, seine brandneue Ausrüstung erhalten.

Folgende Testspiele sind geplant:

Sonntag, 22. August, 13 Uhr: Aalborg Pirates - Löwen Frankfurt (Kölnarena 2).

Freitag, 3. September, 19.30 Uhr: Bietigheim Steelers - Löwen Frankfurt (EgeTrans Arena).

Sonntag, 5. September, 17.30 Uhr: Tilburg Trappers - Löwen Frankfurt (IJssportcentrum Tilburg).

Freitag, 10. September, 19.30 Uhr: Löwen Frankfurt - EV Landshut (Eissporthalle Frankfurt).

Sonntag, 12. September, 17 Uhr: EHC Freiburg - Löwen Frankfurt (Echte Helden Arena).

Sonntag, 19. September, 18.30 Uhr: Dresdner Eislöwen - Löwen Frankfurt (Energie-Verbund Arena).

Sonntag, 26. September, 18.30 Uhr: Tölzer Löwen - Löwen Frankfurt (Eisstadion Bad Tölz).

Aktuell planen die Löwen Frankfurt vorsichtig optimistisch den Heimauftakt vor Zuschauern unter Einhaltung der dann aktuell geltenden Corona-Hygiene-Regelungen.