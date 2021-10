Siegesserie der Adler Mannheim ist gerissen

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Die Serie ist gerissen. Nach sechs Siegen in Folge verloren die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Lliga (DEL) am Samstag bei den Iserlohn Roosters mit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Vor allem an der Disziplin haperte es bei der Mannschaft von Trainer Pavel Gross.

„Wir haben in den ersten 27 Minuten sieben Strafen genommen. Damit gewinnt man kein Spiel. Auf der einen Seite werden die Spieler auf der Wechselbank müde, die Spieler auf der Strafbank kalt.“, ärgerte sich Groß und erkannte nach der zweiten Saisonniederlage: „Wir haben verdient verloren.“

Im ersten Drittel kassierten die Adler vier Strafen. Die Iserlohner, die für ein gutes Überzahlspiel in der Liga stehen, hatten so die Kontrolle und gingen nach zehn Minuten durch John Whitney in Front. Auch in der Folge brachten sich die Adler durch teils überflüssige Strafzeiten immer wieder in Bedrängnis. Torwart Felix Brückmann hielt sein Team aber im Spiel.

Nach einer halben Stunde kamen auch die Mannheimer zu vielversprechenden Torgelegenheiten. Die beste Chance auf den Ausgleich hatte der aus der Corona-Quarantäne gekommene Nico Elias (45.). Schlussendlich machte Iserlohn sechs Minuten vor Schluss den Sack zu.

Durch die Niederlage geben die Adler die Tabellenführung an Red Bull München ab. Am Mittwochabend steht für das Team das Spiel in der Champions Hockey League beim Schweizer Erstligisten HC Lausanne an.

Tore: 1:0 Whitney (14:48), 2:0 Schilkey (54:27) – Schiedsrichter: Hoppe/Rohatsch (Frankfurt am Main/Lindau). – Strafminuten: 8:16. – Zuschauer: 3600. – Beste Spieler: Schilkey/Brückmann.