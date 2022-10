Siegesserie der Mannheimer Adler ist gerissen

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Die Siegesserie der Mannheim Adler in der Deuschen Eishockey-Liga (DEL) ist am Sonntag gerissen. Die Mannschaft von Trainer Bill Stewart, die am Freitagabend noch einen 4:2-Erfolg bei den Schwenninger Wild Wings feierte, unterlag zu Hause dem ERC Ingolstadt mit 3:5 (2:0, 1:2, 0:3). Es war nach sieben Siegen in Folge wieder eine Niederlage für die Kurpfälzer.

Dabei begann die Partie gut für die Gastgeber. Kapitän Denis Reul (3.) und Nigel Dawes (9.) sorgten für eine 2:0-Führung der Mannheimer, doch Ingolstadt kam im Mittelabschnitt zum Ausgleich. Adler-Goalie Felix Brückmann konnte die beiden Treffer nicht verhindern. Reul brachte die Mannheimer aber noch einmal mit 3:2 (37.) nach vorn. Im Schlussabschnitt sorge Enrico Henriquez-Morales (42.) für das 3:3. Drei Minuten Schluss unterlief Reul (57.) nach Schuss von Wojciech Srachowiak ein Eigentor, und Henriquez-Morales mache mit dem 5:3 den Ingolstädter Sieg perfekt.

„Wir sind ein gutes Team, auch wenn die Serie gerissen ist, machen wir weiter“, sagte Stürmer Borna Rendulic.

Am Mittwoch treffen die Adler um 19.30 Uhr zu Hause auf die Düsseldorfer EG.

Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim 2:4 (0:1, 1:2, 1:1). Tore: 0:1 Rendulic (0:33), 0:2 Tosto (25:12), 0:3 Plachta (26:48), 1:3 Spink (30:24), 2:3 Spink (52:20), 2:4 Plachta (59:23). – Schiedsrichter: Hoppe/Schrader (Frankfurt a. M./Essen). – Zuschauer: 4964. – Strafminuten: 4:8.

Adler Mannheim – ERC Ingolstadt 3:5 (2:0, 1:2, 0:3).Tore: 1:0 Reul (2:17), 2:0 Dawes (8:59), 2:1 Stachowiak (23:32), 2:2 McGinn (27:38), 3:2 Reul (36:57), 3:3 Henriquez-Morales (41:07), 3:4 Stachowiak (56:57), 3:5 Henriquez-Morales (58:55). – Schiedsrichter: Gofman/(Kopitz (Russland(Berlin). – Zuschauer: 8362. – Strafminuten: 6:4.