Starkes Wochenende für die Adler Mannheim

MANNHEIM - Die Adler Mannheim haben ein starkes DEL-Wochenende hinter sich. Am Sonntag gewannen die Kurpfälzer ihr Heimspiel vor 8035 Zuschauern in der SAP-Arena gegen den ERC Ingolstadt mit 4:3 (2:0, 0:1, 1:2). Matthias Plachta traf in der Verlängerung zum Siegtreffer. Bereits am Freitag holten die Adler bei der Düsseldorfer EG, dem Überraschungsteam der Liga, einen 5:2-Erfolg. Die Mannschaft von Coach Pavel Gross ist damit Tabellenzweiter. „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, Ingolstadt hat es uns schwer gemacht. Das war harte Arbeit, aber wir haben gewonnen, das zählt“, sagte Jordan Szwarz, der die Adler bereits in der ersten Minute mit 1:0 in Führung schoss. Dawes legte das 2:0 (12.) nach, doch Ingolstadt kam im zweiten Drittel zurück. Simpson überwand Felix Brückmann im Adler-Gehäuse zum 1:2 (29.). Die Mannheimer taten sich nun schwer. Im Schlussabschnitt drehten die Ingolstädter Panther das Spiel. Erst gelang Flaake nach einem Fehler der Adler der Ausgleich zum 2:2 (47.), nur 60 Sekunden später traf Simpson zum 3:2 (48.). Die Mannheimer stemmten sich aber vehement gegen die Niederlage. Markus Eisenschmid gelang nach Überzahl das 3:3 (50.). In der Verlängerung war es dann Plachta, der eine Einzelaktion zum 4:3-Siegtreffer für die Adler. „Ich bin sehr zufrieden mit den beiden Spielen“, sagte Coach Pavel Gross.