Stephen MacAulay bleibt ein Löwe

FRANKFURT (red). Eishockey-Zweitligist Löwen Frankfurt hat einen weiteren Leistungsträger der vergangenen Saison an sich gebunden. Stephen MacAulay wird auch in der Saison 2020/2021 das Trikot der Löwen tragen. Der Angreifer erzielte in der vergangenen Spielzeit 61 Punkte für Frankfurt. Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier sagt dazu: "Wir sind sehr froh, dass wir Stephen trotz zahlreicher anderer Angebote - unter anderem aus auch der DEL - in Frankfurt halten konnten. Er ist wohl der kompletteste Mittelstürmer der DEL2. Er ist neben seinen hervorragenden Qualitäten in der Offensive auch in der Defensive absolut zuverlässig und ein absoluter Teamplayer, für den der Erfolg der Mannschaft immer im Vordergrund steht. Nachdem er nach Weihnachten einen großen Sprung nach vorn gemacht hat, erhoffe ich mir, dass er sein Niveau noch weiter steigern wird."