Wohlgefühle dank Tim Wohlgemuth

MANNHEIM - Die Mannheimer Adler haben ihren Abwärtstrend in der Deutschen Eishockey-Liga erst einmal gestoppt. Am Freitagabend gewannen die Kurpfälzer beim Ligavierten Kölner Haie mit 4:3 nach Penaltyschießen. Am Sonntag siegte das Team von Trainer Pavel Gross zu Hause in einem weiteren Geisterspiel gegen die Augsburg Panther mit 3:2 (0:0, 2:1, 0:1) in der Verlängerung und kletterte auf den zweiten Rang. In beiden Spielen hieß der Mannheimer Matchwinner jeweils Tim Wohlgemuth. „Nach den vielen Niederlagen zuletzt in Folge tut das gut“, freute sich Gross.

Vor leeren Rängen machten die Adler am Sonntagabend in der heimischen Arena zunächst gut Druck. Aber erst im zweiten Durchgang gelang Mark Katic in Überzahl das 1:0 (24.). Die Freude währte aber nicht lange. Mit einem tollen Schuss überwand Adam Payerl Goalie Endras zum 1:1 (26.). Nach Matthias Plachtas 2:1 (40.) vergab Markus Eisenschmid die Chance zum 3:1 (44.). Das sollte sich rächen. Sieben Minuten vor Schluss lenkte Drew Leblanc einen Schuss zum 2:2 (52.) ins Gehäuse von Endras. Die Partie ging in die Verlängerung. Dort waren die Adler besser. Nach Vorarbeit des Finnen Joonas Lehtivuori erzielte Wohlgemuth den 3:2-Siegtreffer (64.).

In Köln am Freitag kassierten die Adler das schnelle 0:1 (3.). Doch nur drei Minuten später legte Nico Krämmer den Puck zu Jordan Szwarz, der zum 1:1 traf. Durch einen abgefälschten Schuss von David Wolf gingen die Mannheimer mit einer 2:1-Führung ins letzte Drittel. Luis Üffing (47.) und Sebastian Uvira (50.) drehten die Partie aber für die Kölner. Doch Nigel Dawes schoss mit dem 3:3 (53.) die Gäste in die Verlängerung. Tim Wohlgemuth war dann im Penaltyschießen der Matchwinner: Sein Treffer war das entscheidende 4:3. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gespielt, haben sehr hart für den verdienten Sieg gekämpft“, sagte Wohlgemuth.

Kölner Haie – Adler Mannheim 3:4 n. P. (1:1, 0:1, 2:1). Tore: 1:0 Kammerer (1:24), 1:1 Szwarz (4:19), 1:2 Wolf (39:59), 2:2 Üffing (46:38), 3:2 Uvira (49:22), 3:3 Dawes (52:16), 3:4 Wohlgemuth (65:00). – Schiedsrichter: Hunnius/Rohatsch (Berlin/Lindau). – Zuschauer: 5000. – Strafminuten: 15:17.

Adler Mannheim – Augsburger Panther 3:2 n. V. (0:0, 2:1, 0:1). Tore: 1:0 Katic (23:03), 1:1 Payerl (25:51), 2:1 Plachta (39:34), 2:2 LeBlanc (51:39), 3:2 Wohlgemuth (63:59). – Schiedsrichter: Bruggeman/Kohlmüller (USA/München). – Strafminuten: 2:6.