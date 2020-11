Zweiter Spieltag im Sport-Cup: Adler empfangen Berlin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MANNHEIM - (mar). Nach acht Monaten Pause kehrte vergangenen Donnerstag der Eishockey-Sport in die Region zurück. Zum Auftakt des „Magenta-Sport-Cups“ unterlagen die Adler Mannheim dem EHC Red Bull München knapp mit 2:3 An diesem Donnerstag (19.30 Uhr) nun steht die zweite Partie gegen die Eisbären Berlin auf dem Programm, erneut in der SAP Arena und natürlich erneut ohne Zuschauer. „Spiele gegen Berlin sind immer hart umkämpft“, sagt Adler-Trainer Pavel Gross zum Verhältnis zwischen den DEL-Rekordmeistern. Beide Mannschaften sind nach ihren Auftaktniederlagen schon zum Siegen verdammt, wollen sie sich ihre Chancen aufs Halbfinale bewahren. An der Spitze der Gruppe B stehen überraschend die Wild Wings aus Schwenningen, die bisher zwei Spiele gewannen. Bei den Adlern kehrt Tommi Huhtala zurück.