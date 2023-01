Erst nach Neuwied, dann kommt Bergisch Gladbach

Am Sonntag kommen dann das erste Mal in dieser Saison die RealStars aus Bergisch Gladbach in den Luchsbau. Die RealStars befinden sich aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz der Regionalliga West. In der bisherigen Saison verloren die Lauterbacher Luchse beide Spiele gegen die RealStars. Im ersten Spiel verspielten die Luchse eine 4:1-Führung und verloren knapp in der Verlängerung mit 4:5. Im letzten Spiel konnten die Luchse kein einziges Mal den Schlussmann aus Bergisch Gladbach überwinden und verloren klar mit 0:4. Hier müssen die Lauterbacher Luchse also einiges wieder gut machen. Spielbeginn ist wie immer um 18 Uhr in der Lauterbacher Eissportarena.