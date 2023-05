Ex-NHL-Profi über WM-Medaillenchance: „Wäre Riesenerfolg“

Tampere (dpa) - . Der Olympia-Zweite Christian Ehrhoff hält die erste WM-Medaille einer deutschen Eishockey-Nationalmannschaft seit 70 Jahren und eine Final-Teilnahme bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland für möglich. „Das wäre ein Riesenerfolg. Aber man muss auch sagen, irgendwann hat man sich das auch mal verdient“, sagte der 40-Jährige vor dem deutschen Halbfinale am Samstag (17.20 Uhr/Sport1 und Magenta Sport) im finnischen Tampere gegen die USA der Deutschen Presse-Agentur. „Man war schon öfter nah dran und ist knapp gescheitert“, sagte Ehrhoff: „Warum soll dann nicht mal so ein großer Wurf möglich sein?“