Ingolstadt glaubt weiter an den Titel: „Wille ungebrochen“

München (dpa) - . Der ERC Ingolstadt hat den Kampf um die Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga noch nicht aufgegeben. „Unser Wille ist ungebrochen. Es sind die Kleinigkeiten, an denen wir arbeiten müssen“, sagte Ingolstadts dänischer Stürmer Frederik Storm vor dem fünften Finalspiel am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) beim EHC Red Bull München.