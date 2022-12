Luchse Lauterbach verlieren Auswärtsspiel auf der Strafbank

Am Freitag traten die Luchse die längste Auswärtsfahrt in der diesjährigen Saison an. Ziel war die Eissporthalle in Ratingen, die Heimspielstätte der Ratinger Ice Aliens. Die Vogelsberger mussten gegen diesen starken Gegner auf Kapitän Niels Hilgenberg verzichten, den die aktuelle Grippewelle erwischt hatte. Somit standen Trainer Dennis Maschke nur drei Verteidiger zur Verfügung, weshalb Stürmer Andre Bruch den vierten Platz in der Verteidigung auffüllte.