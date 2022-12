Luchse Lauterbach: Weiteste Fahrt führt zum Primus

Ratingen ist der aktuelle Tabellenführer und hat mittlerweile einen Vorsprung von vier Punkten auf Verfolger EHC "Die Bären" Neuwied. Die Mannschaft von Trainer Frank Gentges musste sich in der laufenden Saison lediglich zwei Mal gegen Neuwied geschlagen geben und konnte sonst alle Spiele für sich entscheiden. Eine dieser Partien war das Duell gegen die Luchse, was die Ice Aliens erst nach einem engen und knappen Spiel mit 4:3 für sich entscheiden konnten. Welche Qualitäten der Tabellenführer hat, kann man auch in den Scorer- und Torhüterlisten erkennen: Vier der zehn ersten Scorer kommen aus Ratingen, ebenso stellt man zwei der besten drei Torhüter der Regionalliga West. Die Luchse müssen also gleichermaßen gut in der Defensive wie auch in der Offensive arbeiten, damit Punkte mit in den Vogelsberg gebracht werden können.