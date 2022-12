Luchse Lauterbach zwingen Titelfavorit Neuwied in die Knie

Im letzten Drittel zeigte sich ein ähnliches Bild wie in den beiden Abschnitten zuvor. Die Bären aus Neuwied erzielten in der 44. Minute durch Schneider das erste Tor des Drittels, was zwei Minuten später durch den Topscorer der Luchse, Tobias Schwab, beantwortet wurde. Fiete Lasar und Andre Bruch konnten die Anzeigetafel der Luchse sogar noch auf sechs Treffer hochschrauben. Für Neuwied traf in der 53. Minute noch einmal Schneider zum 6:3 Endstand.