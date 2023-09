Mannheim gewinnt gegen München - Top-Start für Haie

Perfekt war der Saisonstart dagegen für den Geheimfavoriten Kölner Haie, die nach dem 5:1 zum Auftakt am Freitag gegen Nürnberg am Sonntag den Vizemeister ERC Ingolstadt 4:1 (0:0, 0:1, 4:0) niederrangen und dabei vor allem im Schlussdrittel brillierten. „Heute haben wir gesehen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind“, sagte Haie-Coach Uwe Krupp, dessen aufgerüstetes Teams viele Experten ebenfalls als Titelaspiranten sehen. Nach zwei Spieltagen stehen die Kölner mit sechs Punkten sogleich an der Tabellenspitze.