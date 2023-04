München gewinnt erstes DEL-Finalspiel gegen Ingolstadt

Gerade als Ingolstadt im zweiten Drittel wesentlich zielstrebiger wurde, schlug der EHC mit seiner gewohnten Effizienz zu. Nationalstürmer Tiffels erhöhte nach einem Konter für die Münchner, die zum sechsten Mal in den vergangenen acht Jahren in einer Finalserie stehen, aber bereits seit fünf Jahren auf den vierten Titelgewinn warten müssen. „Jetzt wollen wir schon mal wieder was in der Hand haben“, sagte Winkler zur Erfolgsgier seines Teams, das indes in dem energiegeladenen Spiel immer mehr in die Defensive gedrängt wurde.