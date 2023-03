München mit starker Playoff-Reaktion - Auch DEG siegt

Bereits am Dienstag (19.00 Uhr) kann die Düsseldorfer EG ihre Viertelfinalserie gegen den ERC Ingolstadt ausgleichen. Am Sonntag siegte der achtmalige deutsche Meister dank einer Leistungssteigerung nach schwachem Start 2:1 (0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Den Siegtreffer erzielte Nationalspieler Alexander Ehl in der 17. Minute der Overtime. In der regulären Spielzeit hatte Düsseldorfs Stephen MacAulay (56.) die frühe Ingolstädter Führung durch Kapitän Fabio Wagner (6.) spät in doppelter Überzahl ausgeglichen. Zuvor hatte die DEG einen seltsam blutleeren Auftritt hingelegt und lange Zeit enttäuscht.