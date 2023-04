München und Ingolstadt vor dem zum Einzug ins DEL-Finale

Wolfsburg verpasste in der Folge mehrmals den Ausgleich und scheiterte entweder an Münchens Torhüter Mathias Niederberger oder an der Latte. Erst im Schlussdurchgang wurden die Gäste belohnt: In Überzahl drückte Spencer Machacek den Puck zum 2:2 über die Linie (50.). In der Extraspielzeit markierte Patrick Hager den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer (64.). „Wenn du in den Playoffs das entscheidende Tor in der Overtime machst – emotionaler geht es nicht“, schwärmte Hager bei Magentasport.