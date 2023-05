NHL-Angreifer Sturm warnt Teamkollegen vor WM-Fehlstart

Sturm, der im vergangenen Sommer mit Colorado die NHL-Meisterschaft gewonnen hatte, ermahnte seine Teamkollegen daher, von Beginn an Vollgas zu geben. „In so einem Turnier kannst du es dir nicht erlauben, eine Woche zu verschlafen, und plötzlich musst du viermal in Folge gewinnen“, sagte Sturm, der vor seiner ersten WM-Teilnahme steht. In den vergangenen Jahren war der Angreifer stets in den NHL-Playoffs gebunden gewesen.