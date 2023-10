NHL-Stürmer für die Adler

"Wir sind froh, dass wir so einen Akteur wie Tyler Ennis von einem Engagement bei uns überzeugen konnten", sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara. Ennis kann auf die Erfahrung von 724 NHL-Partien zurückgreifen. Der Linksschütze, der 2008 von den Buffalo Sabres in der ersten Runde an Position 26 gedraftet wurde, spielte neben den Sabres noch für Minnesota, Toronto, Ottawa und Edmonton. Dabei erzielte Ennis 148 Tore und bereitete 210 vor. In der Spielzeit 2022/23 absolvierte der Angreifer 42 Spiele für den SC Bern in der ersten Schweizer Liga.