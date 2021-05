Abendessen mit Coach Lange?

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM - Am 6. Mai hat der Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim den Start der Dauerkarten-Kampagne "Auf Teufel komm raus" für die neue Spielzeit 2021/22 begonnen. Nach zwei Wochen liegen bereits 300 Bestellungen vor. Die erste Phase des Vorverkaufs endet am 11. Juni. Wer bis zu diesem Zeitpunkt eine Dauerkarte geordert hat, bekommt wie in den vergangenen Jahren einige Gratisleistungen und nimmt zusätzlich an einer Verlosung für attraktive Preise teil (u.a. Abendessen mit Trainer Harry Lange und Co-Trainer Hugo Boisvert, Frühstück mit einem Spieler, VIP-Karten für ein Heimspiel und 2 Trikots mit je einer Unterschrift eines Spielers nach Wahl). Die Ausgabe der Dauerkarten erfolgt im August.