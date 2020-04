Andreas Pauli bleibt

Jetzt teilen:

Bad Nauheim (wbe). Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim hat Andreas Pauli für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 weiterverpflichtet. Der gebürtige Tölzer bestritt 2015/16 seine erste Spielzeit in Bad Nauheim und avancierte schnell zum Publikumsliebling. Nach drei Jahren wechselte er zurück zu seinem Heimatclub Tölzer Löwen, eher er nach dem einjährigen Gastspiel in der bayrischen Heimat wieder in der Wetterau anheuerte. Zusammen mit Andrej Bires war Pauli mit 42 Punkten zuletzt bester EC-Scorer. "Bad Nauheim ist für mich zu seinem echten Zuhause geworden. Mit dem neuen Trainer Hannu Järvenpää und der Clubführung hatte ich gute Gespräche, die Lust auf die neue Saison machen", sagt der 26-jährige Angreifer.