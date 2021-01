Auf Punktgewinn folgt knifflige Hausaufgabe für den EC Bad Nauheim

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM - Man kann es auf einen kurzen Nenner bringen: Wenigstens einen Punkt. Auch im letzten Spiel des alten Jahres hat der EC Bad Nauheim in der Deutschen Eishockey-Liga 2 seinen negativen Trend nicht gänzlich stoppen können. Nach fünf Auswärtsniederlagen in Folge nahmen die Badestädter nach ihrem Gastspiel beim EV Landshut immerhin einen Zähler mit auf die Heimreise, nachdem Stefan Reiter 48 Sekunden vor der Schlusssirene mit seinem Ausgleichstreffer zum 2:2 die Verlängerung erzwungen hatte.

In dieser Overtime fiel dann kein weiterer Treffer mehr, so dass das Penaltyschießen den Ausschlag über den Zusatzpunkt geben musste. Während für die Gastgeber Zach O`Brien und Maximilian Forster trafen, war auf Bad Nauheimer Seite lediglich Andreas Pauli erfolgreich, Stefan Reiter und James Arniel scheiterten.

"Insgesamt war es ein gutes Spiel, aber wir hätten mehr aus unseren Chancen und Powerplay-Situationen machen müssen. Da wir kurz vor Schluss noch den einen Punkt gerettet haben, kann ich jetzt doch mit einem Lächeln die Fahrt zurück nach Bad Nauheim antreten, auch wenn der Zusatzpunkt in Landshut geblieben ist", meinte EC-Headcoach Hannu Järvenpää nach der Begegnung.

Bereits am morgigen Sonntag setzt die DEL 2 mit dem 19. Spieltag ihre Saison fort. Der EC Bad Nauheim genießt dabei Heimrecht gegen die Dresdner Eislöwen. Die Partie beginnt bereits um 17 Uhr, nachdem sich der EC unlängst entschlossen hat, die Sonntags-Heimspiele in der Pandemie-Zeit vorzuverlegen.

Mit Dresden reist morgen ein Verein an, der vor der Saison die eigenen Ambitionen bewusst zurückgeschraubt hat. Eine Playoff-Platzierung wurde zwar nicht gefordert, aber dass man nach 13 Spielen mit neun Punkten am Tabellenende herumkrebste, war für die Eislöwen-Verantwortlichen dann doch zu wenig Ausbeute und Grund zum Handeln. Trainer Rico Rossi musste gehen und mit Andreas Brockmann, der lange Jahre den ESV Kaufbeuren betreute, kehrte ein alter Bekannter auf die DEL2-Bühne zurück. Sein erster Auftritt brachte immerhin schon einen Teilerfolg. Dresden rang dem souveränen Spitzenreiter Kassel einen Punkt ab und gab sich erst im Shootout mit 3:4 geschlagen. Bad Nauheim sollte also gewarnt sein vor den Elbstädtern.