Donnerstag,
16.04.2020 - 10:00
2 min
Aus Wetterau zurück in Metropole
DEL 2: Bastian Kucis, zuletzt für EC Bad Nauheim als Goalie im Einsatz, kehrt zurück zu Löwen Frankfurt.
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