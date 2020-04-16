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Rote Teufel Bad Nauheim

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Donnerstag, 16.04.2020 - 10:00
2 min

Aus Wetterau zurück in Metropole

DEL 2: Bastian Kucis, zuletzt für EC Bad Nauheim als Goalie im Einsatz, kehrt zurück zu Löwen Frankfurt.

Bastian Kucis ist auf der Hut, steht zwar nicht als Stammkraft im Tor des EC Bad Nauheim, kommt aber einige Male im Trikot der Roten Teufel zum Einsatz. Der Goalie wechselt nun zu Rivalen nach Frankfurt. Foto: Chuc/Archiv

Bastian Kucis ist auf der Hut, steht zwar nicht als Stammkraft im Tor des EC Bad Nauheim, kommt aber einige Male im Trikot der Roten Teufel zum Einsatz. Der Goalie wechselt nun zu Rivalen nach Frankfurt. Foto: Chuc/Archiv

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