1 min

Bad Nauheim will Heimstärke wiederfinden

"Wir wollen auf eigenem Eis die 0:8-Schmach gegen Kassel auswetzen und wieder an die Leistungen anknüpfen, die wir in den sieben erfolgreichen Spielen zuvor gezeigt haben", sagt EC-Headcoach Hannu Järvenpää nach dem 2:3 nach Penalty-Schießen in Landshut und vor dem Sonntag-Heimspiel des EC Bad Nauheim gegen Dresden.