Bad Nauheimer Eishockey-Test vor 800 Fans

Richtung erstes Testspiel blickt Bad Nauheims Trainer Hannu Järvenpää. Foto: Chuc/Archiv

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bad Nauheim (wbe). Mit einem Probelauf startet der EC Bad Nauheim in die neue Saison der Deutschen Eishockey-Liga 2. Am Sonntag um 18.30 Uhr treffen die Badestädter im Colonel-Knight-Stadion auf den Klassenkonkurrenten Eispiraten Crimmitschau. Dieses Freundschaftsspiel zählt nicht zum offiziellen Vorbereitungsprogramm der Roten Teufel, sondern dient in erster Linie dazu, den künftigen Spieltagsablauf unter Corona-Bedingungen zu testen. Aus diesem Grund dürfen am Sonntag auch nur maximal 800 Zuschauer das Bad Nauheimer Eisstadion betreten.

"Ein solcher Testlauf ist für uns sehr wichtig. Wir alle müssen neue Routinen verinnerlichen, damit unter diesen außergewöhnlichen Umständen die bestmöglichen Rahmenbedingungen für unseren Sport geschaffen werden. Es geht allerdings nicht nur darum, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sondern oberste Priorität hat die Gesundheit aller Beteiligten. In Absprache mit dem Wetteraukreis sind nach derzeitiger Sachlage und auf Basis unseres umfangreichen Hygienekonzepts für die Vorbereitungs- und für die Ligaspiele maximal 1860 Besucher zugelassen. Die wichtigste Voraussetzung ist allerdings, dass sich jeder Besucher an die Corona-Regeln hält", sagt EC-Geschäftsführer Andreas Ortwein.

Für den Sonntag bedeutet dies, dass die 800 verfügbaren Eintrittskarten ausschließlich als Tageskarten (Dauerkarten haben keine Gültigkeit) im Vorfeld erworben werden müssen. Die Karten kosten einheitlich 15 Euro für Sitzplätze bzw. 10 Euro für Stehplätze. Tickets können seit Dienstag im Onlineshop oder am Donnerstag in der EC-Geschäftsstelle (14 bis 19 Uhr) erworben werden. Der Einlass zum Spiel erfolgt am Sonntag nur mit personalisierter Eintrittskarte ab 17.30 Uhr über den Haupteingang oder über den neuen Stehplatz-Eingang am VIP-Parkplatz. Der Seiteneingang bleibt geschlossen.

Eine Woche nach dem Probelauf soll das reguläre Vorbereitungsprogramm starten. Zum Auftakt trifft der EC Bad Nauheim auf den Nachbarn EG Diez-Limburg. Der Oberligist ist am 2. Oktober um 19.30 Uhr in Bad Nauheim zu Gast, das Rückspiel findet zwei Tage später um 18 Uhr in Limburg statt. Eine Woche später wird es dann schon ernster, wenn die Roten Teufel am 11. Oktober um 18.30 Uhr zum Test die Bietigheim Steelers erwarten, die Anfang November auch Auftaktgegner in der DEL2 sind. Derzeit sind insgesamt acht Testspiele geplant, das letzte soll am 30. Oktober um 19.30 Uhr gegen den Klassenkonkurrenten EHC Freiburg ausgetragen werden.

Eine Woche später erfolgt für den EC der Startschuss in die neue Saison gleich mit zwei Knüllern. Neben dem Auftaktheimspiel gegen Bietigheim sind die Badestädter zu Gast bei den Ravensburg Towerstars. Der Spielplan für die neue Punktrunde sieht weiterhin eine Doppelrunde mit 52 Spieltagen vor, wobei nicht wie gewohnt Anfang März sondern erst am 11. April das Saisonende vorgesehen ist. "Wir lassen den Clubs bewusst Spielraum, falls Partien verschoben werden müssen und wir wollen auch die Belastungen an den Wochentagen gering halten", sagt DEL2-Geschäftsführer Rene Rudorisch.

Trotzdem müssen 52 Spiele innerhalb von 157 Tagen abgewickelt werden, was gleichbedeutend damit ist, dass rechnerisch an jedem dritten Tag eine Begegnung stattfindet. Die Planung für die Playoffs und Playdowns ist dabei noch gar nicht eingerechnet.