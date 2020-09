Bad Nauheims Reiter trifft nach zehn Sekunden

Bad Nauheims Huba Sekesi (links) checkt Willy Rudert von den Eispiraten Crimmitschau. Foto: Chuc

BAD NAUHEIM (mcs). Die beste Nachricht zuerst: Der Puck fliegt wieder über das Eis. Am 6. März traten die Cracks des EC Bad Nauheim bis dato letztmals im heimischen Colonel-Knight-Stadion an, das 4:5 in der Pre-Playoff-Partie gegen die Dresdner Eislöwen blieb bis zum vergangenen Sonntag die letzte Begegnung im Kurpark. Doch nun hat eine fast 200 tägige Pause ein Ende, im ersten Testspiel im Hinblick auf die neun Saison schlug die Mannschaft des neuen Trainer Hannu Järvenpää die Eispiraten Crimmitschau mit 4:1.

Doch das Match gegen den Zweitliga-Rivalen aus Sachsen diente nicht nur der sportlichen Vorbereitung auf die Saison, sondern vor allem dazu, das Corona-Hygienekonzept zu testen. Die Zuschauerzahl von 800, die für dieses Spiel vorgegeben war, wurde spielend erreicht, mit der Umsetzung des Konzeptes zeigten sich die Verantwortlichen zudem äußerst zufrieden.

"Ich muss wirklich sagen, dass sich die Leute sehr entspannt, diszipliniert und aufmerksam verhalten haben. Man hat gemerkt, dass sie sich unbedingt an die Vorgaben halten wollten, aber auch, dass sie froh waren, endlich wieder Eishockey sehen zu können, vor allem auch im Stadion. Natürlich sind nicht alle mit den Maßnahmen happy, aber sie sind einfach im Moment absolut alternativlos", berichtete der EC-Teammanager Matthias Baldys.

Im gesamten Umlaufbereich wie am Eingang oder den WC-Bereich bis hin zu den Sitz- und Stehplätzen bestand eine Maskenpflicht, am Platz war es den Besuchern dann selbst überlassen, diese weiterhin zu tragen oder nicht. Natürlich wurde auch der Mindestabend von 1,50 Meter umgesetzt, Desinfektionsmittel waren an den Eingängen und im WC-Bereich zusätzlich angebracht. "An Kleinigkeiten werden wir weiterhin feilen, vielleicht noch weitere Markierungen oder Hinweisschilder anbringen, aber wir sind mit dem Verlauf des Sonntags sehr zufrieden", so Baldys.

Nach dem erfolgreichen Testlauf sollen bei der offiziellen Saisoneröffnung am kommenden Freitag gegen den Kooperationspartner EG Diez-Limburg nach Möglichkeit mehr Zuschauer ins Stadion kommen dürfen, dazu stehen die Bad Nauheimer aber in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und der Stadt. "Es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir unseren Dauerkarten-Besitzern den Eintritt ermöglichen könnten, das wären ja schon fast 1000. Aber natürlich sind wir da immer im Austausch und müssen sehen, was bis dahin möglich sein wird. Längerfristige Planungen sind aktuell einfach nicht möglich", betont der Teammanager.

Und auch aus sportlicher Sicht war der Sonntagabend ein durchaus erfolgreicher. Neuzugang Stefan Reiter gelang bereits nach zehn Sekunden das erste Nauheimer Saisontor. Neben einer guten Defensive hinterließ vor allem Kelsey Tessier einen starken Eindruck. Der 30-jährige Kanadier bereitete nicht nur den ersten und dritten Treffer vor und sondern erzielte im Powerplay auch den 2:0-Zwischenstand. Zu hoch hängen wollte Baldys den sportlichen Wert der allerersten Vorbereitungspartie aber auch nicht. "Es war ein erster Test, aber in Anbetracht des engen Kaders, aufgrund der Tatsache, dass uns einige Spieler gefehlt und andere wiederum lange nicht gespielt haben, kann man sehr zufrieden sein. Ich habe viele gute Ansätze gesehen und auch, welches Eishockey unser Trainer spielen lassen will. Es geht definitiv in die richtige Richtung", so der EC-Teammanager abschließend.