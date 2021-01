Bestätigter Corona-Fall: EC Bad Nauheim in Quarantäne

Wohnung statt Eisfläche: Aufgrund eines positiven Corona-Falls müssen sich die Spieler des EC Bad Nauheim bis zum 17. Januar in Quarantäne begeben. Foto: Blatterspiel

BAD NAUHEIM - Bad Nauheim (red). Der Verdachtsfall hat sich bestätigt: Eishockey-Zweitligist EC bad Nauheim muss sich bis einschließlich 17. Januar aufgrund eines bestätigten Covid-19-Falls in Quarantäne begeben. Die fünf in dieser Zeit angesetzten Spiele werden verlegt. "Einige Spieler hatten über Erkältungssymptome geklagt, woraufhin gemäß unseres Hygiene- und Gesundheitskonzeptes Schnelltests durchgeführt wurden. Nach positiven Ergebnissen wurde die gesamte Mannschaft mit PCR-Tests getestet. Da die Mannschaft am Sonntag auf dem Eis war, gelten die Spieler als Erstkontakt. Seit Montag befindet sich das Team in häuslicher Quarantäne. Jetzt werden die Planungen aufgenommen, wie die spielfreie Zeit optimal überbrückt werden kann", so Geschäftsführer Andreas Ortwein.