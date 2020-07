Cabana wird ein Roter Teufel

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM (wbe) Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 vermelden. Von den Bietigheim Steelers, die im Rahmen des Lizensierungsverfahrens für die kommende Punktspielrunde als einziger Verein zunächst einmal keine neue Lizenz für die Mitwirkung am Spielbetrieb erhalten haben, kommt Frederik Cabana in die Wetterau.

Der 34-jährige Linksschütze mit deutschem Pass hat in den vergangenen sechs Jahren bei den Steelers gespielt und zählte als Stürmer mit 221 Scorerpunkten in 243 Ligaspielen immer zu den Stützen seiner Mannschaft. Der Franko-Kanadier kam zur Saison 2009/10 nach Deutschland und spielte zunächst für den Zweitligisten Heilbronn. Anschließend wechselte er zu den Ravensburger Towerstars und erreichte gleich im ersten Anlauf mit dem Team die Meisterschaft. Nach einer kurzen Stippvisite in der DEL bei den Hamburg Freezers zog es ihn dann zu den Bietigheim Steelers, mit denen er zwei Meistertitel feiern konnte.

"Frederik Cabana bringt viel Eishockey-Erfahrung, die richtige Mentalität und auch Führungsqualitäten mit. Nach unseren ersten Gesprächen war ich mir sicher, dass er uns weiterhelfen kann", freut sich EC-Team-Manager Matthias Baldys auf den Neuzugang. Auch EC-Headcoach Hannu Järvenpää hat schon klare Vorstellungen über den Einsatz seines neuen Stürmers. "Er kann als Center oder Flügelspieler eingesetzt werden und er hat in Bietigheim gezeigt, dass er immer noch eine treibende Kraft für ein Team sein kann", sagt der Finne.

"Ich freue mich schon auf die neue Herausforderung in Bad Nauheim. Ich will der Mannschaft zusätzliche Impulse geben", erklärt Franko-Kanadier Cabana.