DEL 2 soll am1. Oktober starten

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM - Nachdem die Bietigheim Steelers als Meister der Deutschen Eishockey-Liga 2 feststehen und somit sportlicher Aufsteiger in die DEL sind, beginnt bei der DEL2-Ligaleitung bereits die Planung für die kommende Spielzeit, die am 1. Oktober starten soll. Ein Rahmenterminplan steht bereits, das Ende der Doppelrunde ist für den 6. März 2022 vorgesehen. "Die Clubs haben sich gemeinschaftlich auf den etwas späteren Saisonbeginn verständigt. Zum einen, weil die letzte Saison deutlich länger ging als gewohnt und zum anderen gibt uns der spätere Zeitpunkt die Chance, das Pandemie-Geschehen noch länger zu beobachten, um damit die für den Herbst geltenden Anforderungen an Sportveranstaltungen besser einschätzen zu können. Wir gehen davon aus, dann wieder unsere Fans in den Arenen begrüßen zu dürfen", sagt der DEL2-Geschäftsführer Rene Rudorisch. Wer den Kampf um die Punkte letztlich aufnehmen darf, entscheidet sich abschließend im Lizenzierungsverfahren. Bis zum 15. Juni müssen die Vereine ihre Unterlagen abgeben, das Prüfverfahren soll dann bis Mitte Juli abgeschlossen sein. "Die Lizenzprüfung wird auch diesmal eine gewisse Herausforderung für die DEL2-Clubs sein. Nach der Corona-Saison gibt es auch für die kommende Spielzeit noch Ungewissheiten, die vor allem bei der Budgetplanung im Ticketing und Sponsoring zu berücksichtigen sind", erklärt Rudorisch.