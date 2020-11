DEL2-Boss René Rudorisch: "Saison ohne Fans wäre Super-GAU"

René Rudorisch ist der Geschäftsführer der ESBG Eishockey-Spielbetriebsgesellschaft mbH, die für den Spielbetrieb der 2. Eishockey-Bundesliga (DEL2) verantwortlich ist. Der 42-Jährige studierte an der Uni Leipzig Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Sportmanagement. Beim ETC Crimmitschau übernahm der gebürtige Greizer danach die Leitung Catering und war zudem für die Verwaltung der ersten Mannschaft zuständig. Nach der Ausgliederung des Profiteams und des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes in die Eispiraten Crimmitschau GmbH 2007 übernahm er zunächst als Prokurist die Geschicke des Standortes und wurde 2008 Geschäftsführer der Eispiraten. Im September 2014 übernahm er die Geschäftsführung der DEL2Rudorisch lebt in Droyßig in Sachsen-Anhalt. Er hat eine Lebensgefährtin und einen Sohn. (afi)