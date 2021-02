DEL2 spielt künftig alle zwei Tage

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM - Die 2. Eishockey-Bundesliga hat auf die schwierige Terminsituation durch die Corona-Pandemie reagiert. Nachdem die Liga zuletzt bei auftretenden Corona-Fällen und dadurch ausgelösten Quarantänen immer schnell mit individuellen Spielabsagen und Terminänderungen zur Hand war, wurde jetzt eine generelle Anpassung des noch verbleibenden Spielplans vorgenommen. Zudem haben die Gesellschafter der DEL2 am Donnerstag weitere wichtige Beschlüsse gefasst.

Nachdem DEL2-Geschäftsführer Rene Rudorisch schon vor einigen Tagen in einem Interview mit unserer Zeitung eingeräumt hatte, dass die planmäßige Durchführung des Rest-Spielplans gefährdet sein könnte, soll jetzt ab dem 18. Februar in der DEL2 konsequent alle zwei Tage gespielt werden. "Wir wollen uns damit einen Zeitpuffer für mögliche weitere Terminprobleme schaffen", sagt Bad Nauheims Geschäftsführer Andreas Ortwein, der als Vorsitzender der Sport- und Wirtschaftskommission der DEL2 federführend an den Beschlüssen mitgearbeitet hat.

Die Spielplan-Änderung und die Verschiebung des Starts der Playoffs auf den 20. April (bisher 16. April) bringt insgesamt sieben Ausweichtermine, so dass die Durchführung der Hauptrunde mit 52 Spielen für alle Teams gewährleistet sein dürfte. Sollte dies trotz der eingeleiteten Maßnahmen nicht möglich sein, würde vor dem Start der Playoffs die Platzierung der einzelnen Mannschaften durch die Quotientenregelung ermittelt.

Ein Absteiger in die Oberliga wird in dieser Saison einmalig nicht ermittelt, die Playdown-Runde wurde damit gänzlich gestrichen. "Aufgrund von nochmaligen Anpassungen der Rahmentermine und der damit verbundenen Intensivierung und Veränderung des Spielbetriebs ist ein gleichmäßiger und fairer Wettbewerb nicht möglich", heißt es in der offiziellen DEL2-Presseerklärung.

Sollten nach dem Saisonende der Zweitliga-Meister nicht in die Eishockey-Bundesliga (DEL) aufsteigen können und auch der Oberliga-Titelträger für die DEL2 lizenziert werden, würde die 2. Liga in der kommenden Runde 2021/2022 die Klasse vergrößern und mit 15 Vereinen starten sowie dann zwei Absteiger ausspielen, um letztlich wieder auf die Sollzahl von 14 Clubs zu kommen.

Zusätzlich wurde beschlossen, dass die auf 20 Minuten ausgeweiteten Drittelpausen während eines Spiels wieder auf 18 Minuten reduziert wird und zudem das Spielertransferfenster nach den internationalen Eishockey-Bestimmungen vom 15. Februar auf den 1. März verlängert wird. Diese Erweiterung hat für den EC Bad Nauheim aktuell keine Relevanz. "Wir haben derzeit keine Ambitionen, uns am Spielermarkt umzusehen", sagt EC-Chef Andreas Ortwein, auch wenn es derzeit sportlich etwas "knirscht".