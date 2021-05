Dritter Neuzugang für EC Bad Nauheim

Die Reihen füllen sich für Headcoach Harry Lange (l.) und den EC Bad Nauheim. Mit Philipp Wachter kommt ein Verteidiger aus der Oberliga Süd. Foto: Andreas Chuc

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM - Nach Fabian Herrmann (Regensburg) und Tobias Wörle (Kaufbeuren) hat Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim mit Philipp Wachter den dritten Neuzugang für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Der 25-Jährige, der in der nächsten Woche seinen 26. Geburtstag feiert, kommt vom Süd-Oberligisten SC Riessersee. "Philipp ist ein physisch starker Spieler, den wir schon seit geraumer Zeit beobachten. Kürzlich war er auch in Bad Nauheim, und ich habe mich intensiv mit ihm ausgetauscht. Da alles zusammenpasst, bin ich froh, dass er sich für uns entschieden hat", sagt EC-Cheftrainer Harry Lange, der von der Leistung des Verteidigers überzeugt ist.

Der in Garmisch-Partenkirchen geborene Wachter spielte in der Jugend beim SC Riessersee und vornehmlich auch beim EC Bad Tölz. In den letzten sechs Jahren trug er das Trikot des SC Riessersee, drei Spielzeiten in der DEL2 und drei Jahre in der Oberliga Süd nach dem wirtschaftlich bedingten Abstieg der Werdenfelser aus Deutschlands zweithöchster Spielklasse.

"Das Interesse des Vereins und auch die Gespräche mit Trainer Harry Lange, der mir aufgezeigt hat, welche Rolle ich in der Mannschaft spielen soll, haben mich überzeugt, nach Bad Nauheim zu wechseln", sagt Wachter.