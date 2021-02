EC Bad Nauheim binnen fünf Tagen vor drei kniffligen Aufgaben

Aufmunterung ist gefragt: Der EC Bad Nauheim sucht vor dem Hessenderby nach seiner Form. Foto: Chuc

BAD NAUHEIM - Laut Spielplan stehen an diesem Wochenende in der Deutschen Eishockey-Liga 2 zwar die Spieltage 29 und 30 auf dem Programm, doch elf der vierzehn Vereine haben bislang höchstens die 26 Spiele der ersten Halbserie absolviert. Am weitesten zurück hängen aktuell der EC Bad Nauheim und die Frankfurter Löwen, die am kommenden Dienstag im Hessenderby in Frankfurt aufeinandertreffen.

Auf dem Weg des "verlängerten" Hessen-Wochenendes starten die Badestädter am heutigen Freitag um 19.30 Uhr beim souveränen Spitzenreiter Kassel Huskies und am Sonntag um 17 Uhr kreuzt der Ex-Trainer Petri Kujala mit seinen wiedererstarkten Bayreuther Jungs im Colonel-Knight-Stadion auf. Drei sehr knifflige Aufgaben innerhalb von fünf Tagen für die Roten Teufel, bei denen die Stimmung derzeit ohnehin angespannt ist.

Trotz des knappen Ausgangs stellte die 2:3-Niederlage in Kaufbeuren zuletzt den sportlichen Tiefpunkt beim EC dar, der im Allgäu über weite Strecken mutlos und gleichsam leblos agierte. Die vierte Niederlage im fünften Spiel nach dem Re-Start durch die Corona-Quarantäne lässt jedenfalls Alarmglocken schrillen. "Ja, die Corona-Pause hat uns mental sehr getroffen", glaubt Dag Heydecker. "Es muss jetzt einfach wieder mehr Zug und Leidenschaft in unsere Aktionen kommen", fordert der erfahrene EC-Geschäftsleiter, der zumindest im Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers einen Erfolg erwartet. Hoffnung setzt man in Bad Nauheim zudem auf die jetzt anstehenden sportlich schwierigen Derbys. "Die können uns helfen, dass wir uns mit guten Ergebnissen Selbstvertrauen zurückholen", hofft Heydecker. Auch EC-Chefcoach Hannu Järvenpää bleibt optimistisch. "Mit der entsprechenden Mentalität, dem konsequenten Ausnutzen sich bietender Chancen und einer möglichst einfachen Spielweise in der eigenen defensiven Zone haben wir auch in Kassel eine Chance", glaubt der Finne.

Die aktuelle Situation spricht allerdings eher für die EC-Gegner. Kassel führt aktuell mit zehn Punkten Vorsprung die Tabelle an, das 0:8 der Badestädter zwischen den Jahren auf eigenem Eis gegen die Huskies ist noch in schlechter Erinnerung. Die Bayreuther sind mit acht Siegen aus den letzten zehn Spielen das zweiterfolgreichste Team der Liga und nach anfänglichen Startschwierigkeiten längst wettbewerbsfähig. Personell gibt es bei den Roten Teufeln inzwischen Lichtblicke. Der zuletzt fehlende Stefan Reiter dürfte wieder zur Verfügung stehen. Der schmerzlich vermisste Verteidiger Mark Richardson hat in der Woche das Training wieder aufgenommen. Auch ihn will man am Wochenende nach Möglichkeit wieder zum Einsatz bringen.