EC Bad Nauheim dreht 0:2-Rückstand in 4:2-Sieg um

BAD NAUHEIM - Mit einem furiosen Schlussdrittel hat der EC Bad Nauheim zwei zuvor durchwachsene wettgemacht und einen 0:2-Rückstand in der DEL2-Partie gegen die Lausitzer Füchse noch in einen 4:2-Erfolg umgewandelt. Dank des sechsten Heimsieges in der sechsten Partie bleibt die Weste der "Roten Teufel" im heimischen Colonel-Knight-Stadion makellos, das Team von Trainer Hannu Järvenpää sprang dank des Dreiers am Freitagabend auf Tabellenplatz zwei.

"Ganz entscheidend war natürlich, dass wir nach den zwei schnellen Powerplaytoren im letzten Drittel zurück im Spiel waren. Gegen Ende haben wir dann sehr gut verteidigt und uns in zahlreiche Schüsse geworfen, vor allem unser Kapitän Marc El-Sayed", fasste Nauheims Coach zusammen, lobte aber auch zugleich seinen Ex-Verein. "Sie waren zwei Wochen in Quarantäne, konnten vor dem Spiel kaum trainieren, aber haben ein richtig starkes Spiel gemacht. Es war eine ganz enge Kiste heute."

Von einem frühen Pfostenschuss Stefan Reiters abgesehen boten sich den Kurstädtern im ersten Drittel nur wenige Chancen, die Gäste aus Weißwasser starteten frisch und bissig in die Partie und hielten die ersten 20 Minuten mindestens ausgeglichen. Die Schussbilanz sprach mit 15:8 sogar klar für die Sachsen, der erneut starke EC-Goalie Felix Bick ließ allerdings keinen Gegentreffer zu.

Das änderte sich dann aber in Drittel zwei, als Bad Nauheim zunächst erneut zwei Topchancen durch Luis Üffing und Cason Hohmann hatte, die Füchse-Torhüter Mac Carruth aber herausragend zunichte machte, ehe dessen Vorderleute gute Offensivaktionen starteten. Eine davon führte nach 28 Minuten zur Führung durch Neuzugang Jonathan Martin in dessen erstem Spiel, nur sechs Minuten später legte Nicholas Ross sogar das 2:0 für Weisswasser nach. Bei beiden Treffern nutzten die Gäste Abpraller aus.

Zum Comeback verhalfen die Füchse den "Roten Teufeln" im Schlussabschnitt dann höchstselbst und vor allem prompt. Nachdem Martin schon kurz vor der Drittelpause eine Zeitstrafe erhalten hatte, handelte sich Tomas Andres bereits nach acht (!) gespielten Sekunden eine weitere ein. Nach nur 18 Sekunden Powerplay brach Andi Pauli den Bann und verkürzte im Fünf-gegen-Drei auf 1:2. Weil Weisswasser dadurch nur einen Spieler ergänzte konnte und die Badestädter weiterhin in einfacher Überzahl agierten, glich Cason Hohmann nach toller Vorlage von Jamie Arniel nach nicht einmal einer Minute zum 2:2 aus.

Dieser Doppelschlag gab den Gastgebern mehr als nur Oberwasser, bereits in den nächsten Spielsequenzen lag die Führung bei Gelegenheiten von Christoph Körner und Hohmann in der Luft, ehe Körner (50.) nach feinem Reinig-Assist zur 3:2-Führung traf. In der Schlussphase versuchten die Füchse nochmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, waren nach einer Zeitstrafe gegen Arniel in Überzahl, zogen zudem Torhüter Carruth und damit in den letzten beiden Minuten ein Sechs-gegen-Vier-Powerplay auf. Doch die "Roten Teufel" fighteten vorbildlich für den Heimsieg, Torhüter Bick und Kapitän El-Sayed waren die Türme in der Schlacht. Und so gelang den Gästen kein Treffer mehr, im Gegenteil: Nach einer Befreiung traf Hohmann ins leere Lausitzer Tor und machte mit seinem zweiten Tor alles klar.

Weiter geht es für den EC Bad Nauheim am Sonntagabend (17 Uhr), wenn die schwere Partie bei den Eispiraten Crimmitschau ansteht, die zuletzt mit Siegen gegen die Topteams Freiburg und Kassel gleich zwei Ausrufezeichen gesetzt und ihre starke Form unter Beweis gestellt haben.

Bad Nauheim - Lausitzer Füchse 4:2 (0:0,0:2, 4:0) - Tore: 0:1 Martin (28.), 0:2 Ross (34.), 1:2 Pauli (41.), 2:2 Hohmann (41.), 3:2 Körner (50.), 4:2 Hohmann (60.) - Schiedsrichter: Apel/Holzer - Strafminuten: Bad Nauheim: 8 Minuten; Weisswasser: 12 Minuten plus 5 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe Ross.