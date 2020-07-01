Mittwoch,
01.07.2020 - 17:00
2 min
EC Bad Nauheim erhält Zweitliga-Lizenz
13 Vereine sind in der kommenden Saison mit dabei, nur bei den Bietigheim Steelers gibt es Probleme.
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