EC Bad Nauheim hat seine Hausaufgaben gemacht

"Wir haben sehr konservativ geplant'": Bad Nauheims Geschäftsführer Andreas Ortwein ist nicht nur in der Coronoa-Krise realistisch. Archivfoto: Storch

BAD NAUHEIM (wbe): Das Lizenzprüfungsverfahren in der Deutschen Eishockey-Liga 2 ist abgeschlossen. Nach Prüfung aller 14 sportlich qualifizierten klubs aus der DEL2-Saison 2019/20 konnte im Ergebnis des Verfahrens 13 Vereinen die Lizenz für die kommende Punktspielrunde 2020/21 erteilt werden.

Auch der EC Bad Nauheim hat die Lizenz ohne weitere Auflagen erhalten. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", war die erste Reaktion von EC-Geschäftsführer Andreas Ortwein nach Bekanntgabe des Lizensierungsergebnisses. "Nicht zuletzt durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Unsicherheiten haben wir in Bad Nauheim für die neue Saison sehr konservativ geplant", sagt Ortwein. Den Bietigheim Steelers wurde als einzigem Verein durch den DEL2-Aufsichtsrat nach einem einstimmigen Beschluss die Lizenz verweigert. Die gemäß Lizenzordnung geforderte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit konnte bis zum Abschluss und innerhalb der vorgegebenen Fristen des Lizenzprüfungsverfahrens durch den Klub nicht nachgewiesen werden. Den Bietigheim Steelers steht jetzt wegen der Verweigerung der Lizenz der Rechtsweg vor das DEL-Schiedsgericht offen.

Der Verein hat bereits mitgeteilt, dass er die Entscheidung der Lizenzverweigerung über die Anrufung des DEL-Schiedsgerichts prüfen lassen will. Das wirtschaftliche Problem der Steelers sind Altschulden, die man in den vergangenen Jahren angesammelt hatte, als man sich den sportlichen Erfolg durch überzogene Etats erkauft hatte. Über lange Zeit hatte die DEL2-Konkurrenz das wirtschaftliche Gebaren der Bietigheimer kritisch begleitet.

Für die Liga-Leitung kommt das mögliche Aus der Bietigheim Steelers zu einem ganz unangenehmen Zeitpunkt, denn in dieser Woche will man unter Corona-Gesichtspunkten das Hygiene-Konzept für die neue Saison mit Berlin abstimmen. Zudem steht die Liga derzeit ohne einen potenziellen Nachrücker da, denn die Eishockey-Oberliga-Saison war vorzeitig ohne Playoffs abgebrochen worden. "Das ist ein Desaster. Nach den Statuten haben wir aktuell nur 13 Vereine für die neue Punktspielrunde, was den Verlust von zwei Heimspielen gegen einen attraktiven Gegner bedeuten würde", sagt Ortwein.