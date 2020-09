EC Bad Nauheim mit ersten Test

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM (mcs). Der EC Bad Nauheim hat seine erste Eishockeypartie seit Anfang März für sich entschieden. Am Sonntagabend setzte sich das Team von Trainer Hannu Järvenpää in eigener Halle mit 4:1 (1:0, 2:0,1:1) gegen den Liga-Kontrahenten Eispiraten Crimmitschau durch. Die Partie vor 800 Zuschauern diente als Testlauf für die weiteren Partien im Colonel-Knight-Stadion. Vor allem auf die Umsetzung des Corona-Hygienekonzeptes wurde großen Wert gelegt.

Neutrainer Järvenpää konnte in seiner ersten Partie an der Bande drei Reihen aufbieten und musste neben so manchem Förderlizenzspieler aus Köln auch noch auf Kontingentspieler Cason Hohmann verzichten, der noch in den USA weilt. Der erste EC-Treffer nach fast 200 Tagen Spielpause gelang Stefan Reiter bereits nach zehn Spielsekunden. Binnen 70 Sekunden erhöhten dann Kelsey Tessier und Christoph Körner im Mitteldrittel mit zwei Powerplay-Toren auf 3:0. Zwar schaffte es Moritz Schug im Schlussabschnitt noch, den starken EC-Goalie Felix Bick zu überwinden, aber eine Minute vor dem Ende erhöhte Frédérik Cabana noch auf 4:1.