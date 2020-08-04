EC Bad Nauheim plant Saisonstart mit 2000 Zuschauern

Dank Querlüftung: Das altehrwürdige Colonel-Knight-Stadion kommt demHygienekonzept des EC Bad Nauheim mit rund 2000 Zuschauern entgegen. Foto: Joachim Storch
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