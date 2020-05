EC Bad Nauheim verlängert mit Huba Sekesi

Huba Sekesi (links; hier mit Andrej Bires) jubelt weiterhin im Bad Nauheim Trikot. Foto: Chuc/Archiv

Bad Nauheim (wbe). Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim hat mit einem weiteren Spieler aus dem Kader der letzten Saison verlängert. Der 26-jährige Verteidiger Huba Sekesi wird auch in der kommenden Spielzeit der Deutschen Eishockey-Liga 2 das Bad Nauheimer Trikot tragen.

Der Spieler mit ungarischen Wurzeln hat in der Kurstadt eine wechselvolle Karriere hinter sich. In der Saison 2018/19 war er nach nur drei Spielen mit einer schweren Verletzung ausgeschieden, bekam dann allerdings von den EC-Verantwortlichen eine zweite Chance, die er in der abgelaufenen Runde konsequent nutzte. Er absolvierte alle 54 Spiele, wobei er aufgrund der Verletzungsmisere bei den Roten Teufeln kurzfristig zum Verteidiger umfunktioniert worden war.

"Das macht ihn so wertvoll", sagt der neue EC-Coach Hannu Järvenpää, der mit der Weiterverpflichtung von Huba Sekesi auch Perspektiven für die Offensive sieht. Der Spieler selbst hat sich in Bad Nauheim mit der neuen Rolle angefreundet. "Man kommt schneller an die Scheibe und kann von hinten heraus etwas für den Spielaufbau tun", sagt Sekesi.

Unterdessen haben die Verantwortlichen des EC Bad Nauheim im Bereich der Förderlizenz-Kooperation die weitere Zusammenarbeit mit dem DEL-Club Kölner Haie endgültig perfekt gemacht. Das bedeutet, dass mit Simon Gnyp, Philipp Maurer, Maximilian Glötzl, Jan Luca Sennhenn, Luis Üffing, Robin van Calster und Julian Chrobot gleich sieben Nachwuchsspieler der Kölner eine Förderlizenz für den EC bekommen. Auch Marvin Ratmann, der in der letzten Saison in Bad Nauheim spielte, besitzt eine Förderlizenz, hat inzwischen allerdings einen offiziellen DEL-Vertrag bei den Kölner Haien erhalten. Drei Youngster, die in der Saison 2019/20 noch für Bad Nauheim als Förderlizenzspieler aufgelaufen sind, haben sich jetzt feste Verträge in der DEL2 gesichert. Dani Bindels geht nach Bayreuth, wo der frühere EC-Trainer Petri Kujala das Sagen hat, Robin Palka verstärkt den EV Landshut und Torwart Bastian Kucis hat sich den Frankfurter Löwen angeschlossen.