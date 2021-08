EC Bad Nauheim verpflichtet vierten Ausländer

Harry Lange (im Hintergrund) sind seine Bad Nauheimer gut aufgestellt für die neue Saison. Foto: Joachim Storch

BAD NAUHEIM - An diesem Sonntag ist Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim, der bereits die Vorbereitung für die am 1. Oktober beginnende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 aufgenommen hat, zum Trainingslager nach Österreich gereist. Rechtzeitig vor der Fahrt ins Nachbarland haben die EC-Verantwortlichen ihren Kader komplettiert und den vierten Kontingentspieler verpflichtet.

Jerry Pollastrone wird als vierter Ausländer das Trikot der Wetterauer in der anstehenden Spielzeit überstreifen. "Jerry ist ein ganz erfahrener Spieler, der läuferisch sehr stark ist und als Teamplayer glänzt", sagt EC-Headcoach Harry Lange über den 35-jährigen Flügelstürmer.

Der Amerikaner begann seine Laufbahn bei der University of New Hampshire und wechselte 2009 in die ECHL. Mit 26 Jahren wagte er den Sprung nach Europa und spielte zunächst in den Niederlanden, Schottland und Italien. In der Saison 2016/17 feierte er mit den Vienna Capitals die Meisterschaft in der Alpenliga.

In den folgenden drei Jahren spielte Pollastrone für Villach. Jetzt kehrt er also kurzfristig an seine alte Wirkungsstätte zurück, nachdem die EC-Cracks am Sonntagmorgen zu ihrem sechstägigen Trainingslager nach Villach aufgebrochen sind. Zum Abschluss des Trainingslagers treffen die Badestädter dabei auf den Villacher SV und machen am kommenden Samstag auf der Rückreise noch Station in Linz zu einem weiteren Testspiel.

Bei Förderlizenzspielern aus Köln ist Geduld gefragt

Mit der Verpflichtung von Jerry Pollastrone sind die Kaderplanungen beim EC Bad Nauheim praktisch abgeschlossen. Offen ist jetzt nur noch die Abstimmung mit den Kölner Haien über die Förderlizenzspieler. "Da müssen wir uns noch ein bisschen in Geduld üben", sagt Harry Lange, der aktuell im Austausch mit den Kölnern steht.