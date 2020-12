EC Bad Nauheim: Zu Hause hui, auswärts pfui

An diesem Freitag ist der EC Bad Nauheim um 20 Uhr zu Gast bei den Bietigheim Steelers. Dabei könnte sich der Spruch "Aller guten Dinge sind drei" für die Gäste schnell ins Negative kehren, denn nach dem 1:5 in Crimmitschau und dem 2:7 in Bad Tölz droht die dritte Auswärtsniederlage in sechs Tagen. "Wir befinden uns in tiefen Gewässern und müssen sehen, dass wir da schnell herauskommen", sagt EC-Headcoach Hannu Järvenpää. "Mehr Konzentration und eine höhere Konsequenz", fordert der Finne, der zuletzt vor allem in der Abwehr viele Unachtsamkeiten registrieren musste. (kwb)